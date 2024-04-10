Раскрыта важность фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры

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Физик, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт заявил об исключительной важности сделанного пять лет назад фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры.
По его словам, это фото способно продвинуть науку вперёд и дать больше понимания о процессах, происходящих в космосе.
В то же время специалисты РТУ МИРЭА создали уникальный 3D-принтер, который «выращивает» многослойные печатные платы.
Ранее в Балтийском федеральном университете им. И. Канта разработали искусственный интеллект, который должен будет уметь диагностировать шизофрению, а также биполярное расстройство и аутизм по данным МРТ.
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«Снимок пятилетней давности стал по-настоящему огромным достижением для мировой науки. Этот космический объект втягивает вокруг себя материю с такой скоростью, что даже свет из недр чёрной дыры не выходит. Фотографировать там и нечего, видим мы лишь вещество, которое с огромной скоростью разгоняется под тяготением черной дыры и при этом ярко светится», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Эйсмонт.
В то же время специалисты РТУ МИРЭА создали уникальный 3D-принтер, который «выращивает» многослойные печатные платы.
«Распечатанный прототип позволяет провести проверку идеи, схемы и монтажа устройства. Прототипирование устройств на многослойных печатных платах применимо для различных отраслей: бытовая электроника, телекоммуникации, автомобильная промышленность, спецприменения и ОПК, авиационная и космическая промышленность, медицина», — прокомментировали разработку в беседе с RT эксперты.
Ранее в Балтийском федеральном университете им. И. Канта разработали искусственный интеллект, который должен будет уметь диагностировать шизофрению, а также биполярное расстройство и аутизм по данным МРТ.
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Мелисса Тимофеева