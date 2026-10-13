Астролог Шевченко назвала женщин, готовых первыми сделать предложение

13 октября 2026, 13:05

Девушки Овны, Девы и Водолеи могут сами сделать партнёру предложение

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Женщины знаков Овен, Дева и Водолей могут первыми предложить возлюбленному пожениться. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Наталия Шевченко.