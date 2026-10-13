Астролог Шевченко назвала женщин, готовых первыми сделать предложение
Женщины знаков Овен, Дева и Водолей могут первыми предложить возлюбленному пожениться. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Наталия Шевченко.
По словам специалиста, женщина-Овен решится на такой шаг, если мужчина долго не проявляет инициативу. Ей важно понять, есть ли у отношений будущее, поэтому она может прямо спросить партнёра о свадьбе.
При этом отказ заденет её, но ненадолго. Как отметила Шевченко, Овен скорее оценит честный ответ и продолжит жить дальше, чем будет годами ждать решения.
Женщина-Дева может предложить брак, когда неопределённость помешает ей строить планы. Ей важно понимать, собирается ли партнёр создавать семью, заводить детей и жить вместе. Ждать только потому, что первый шаг традиционно делают мужчины, она не станет.
При этом Деве важно услышать не просто согласие, а конкретные планы на совместную жизнь. По словам астролога, даже отказ для неё предпочтительнее бесконечных обещаний и неопределённости.
Женщина-Водолей тоже может первой заговорить о свадьбе. Она не считает, что предложение обязательно должен делать мужчина, и может решиться на такой шаг ради интереса и желания нарушить привычные правила.
Как пояснила Шевченко, Водолей способна предложить пожениться за ужином, в сообщении или в шутливой форме. Однако после согласия партнёра она сама может усомниться в своём решении: представителям этого знака, по словам астролога, легче предложить брак, чем действительно дойти до ЗАГСа.
Читайте также: