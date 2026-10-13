Эксперт Андреева объяснила, кто платит за залив съёмной квартиры

13 октября 2026, 12:41

Россиянам рассказали, как определяют виновного при аварии и пожаре

Фото: istockphoto / AndreyPopov

При заливе, пожаре или прорыве трубы в съёмной квартире возмещать ущерб может собственник, арендатор или управляющая компания. Ответственного определяют исходя из причины происшествия, сообщила RT заместитель директора правового департамента «Росгосстраха» Татьяна Андреева.





По её словам, если авария случилась в съёмном жилье, собственник не всегда может просто переложить ответственность на арендатора. К примеру, при заливе соседи вправе требовать компенсацию именно с владельца квартиры. После этого собственник может взыскать расходы с арендатора, если докажет, что авария произошла по его вине. Подобные споры нередко доходят до суда.



Если причиной стала неисправность оборудования внутри квартиры — изношенная подводка или вышедший из строя смеситель, — ответственность обычно несёт собственник. Когда же проблема возникла в общедомовых коммуникациях, отвечать может управляющая компания, пояснила Андреева.



Эксперт советует владельцам заранее застраховать отделку, инженерное оборудование и имущество. Отдельный полис гражданской ответственности поможет компенсировать вред соседям при пожаре или затоплении. Арендатор тоже может застраховать свою ответственность перед собственником и жильцами других квартир.

«При выборе страховки важно проверить, что именно входит в покрытие», — подчеркнула она.

«Чтобы снизить риск споров, при заселении стоит составить акт приёма-передачи квартиры, зафиксировать состояние сантехники и техники и прописать в договоре найма обязанности сторон», — заключила Андреева.