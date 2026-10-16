В США продемонстрировали первую в мире летающую машину
Компания Tesla провела презентацию спорткара Roadster на испытательном полигоне SpaceX в штате Техас. В ходе показательных заездов автомобиль перепрыгнул через препятствие из машин, совершив в воздухе полный оборот, и успешно приземлился на колёса, пишет Business Insider.
Ещё одним эффектным трюком стал проезд по изогнутой рамке — спорткар двигался даже в перевёрнутом положении, а затем «спрыгнул» на землю. Удерживаться на её поверхности вверх колёсами машине позволила система вентиляторов, генерирующая прижимную силу.
Ключевая инновация Roadster — специальная система сопел, выбрасывающих сжатый газ. Именно она даёт возможность контролировать положение автомобиля в момент «полёта» и выполнять сложные манёвры.
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