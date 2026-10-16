В Общественной палате предложили начинать школьные уроки в 9 утра

16 октября 2026, 09:05

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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой перенести начало занятий в школах на 9:00. По его мнению, такой режим снизит риски для детей, которым приходится идти на уроки до рассвета.