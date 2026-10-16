В Общественной палате предложили начинать школьные уроки в 9 утра
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой перенести начало занятий в школах на 9:00. По его мнению, такой режим снизит риски для детей, которым приходится идти на уроки до рассвета.
В беседе с РИА Новости Гриб уточнил, что новый график можно вводить на период после осенних каникул и сохранять до весеннего перерыва в учебе. Речь идет о двух четвертях с наиболее коротким световым днем.
Предложенный распорядок должен учитывать интересы школьников, их родителей и педагогов, подчеркнул представитель Общественной палаты.
Осенние каникулы традиционно приходятся на конец октября или начало ноября. Точные даты определяют региональные органы образования и сами учебные заведения с учетом утвержденного учебного плана.
Весенний отдых школьников обычно проходит в конце марта. Между осенними и весенними каникулами учебный процесс затрагивает зимние месяцы, когда световой день заметно сокращается, особенно в северных регионах страны.
Читайте также: