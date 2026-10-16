Космонавт Вагнер рассказал, как сотрудники МКС засыпают
Космонавт Вагнер: на МКС используют шумоподавляющие наушники, чтобы заснуть
Из-за постоянного шума на МКС её сотрудникам приходится использовать особое оборудование, чтобы заснуть. Об этом на лекции проекта Адыгейского государственного университета «Наука вокруг. Открытия продолжаются» рассказал космонавт Иван Вагнер.
Из-за непрерывной работы бортовых систем и вентиляции уровень шума на станции держится на отметке 60–70 децибел. Чтобы защитить слух во время полугодового полёта и дать органам слуха отдых хотя бы ночью, космонавты спят в наушниках с активным шумоподавлением.
«Залетел в каюту, залез в спальный мешок, свет выключил, ещё надел наушники с шумоподавлением», — цитирует Вагнера ТАСС.
При этом в целом спать в космосе бывает даже комфортнее, чем на Земле благодаря спальным мешкам, в которых конечности не затекают, а тело сохраняет удобное положение. Однако некоторые космонавты испытывают трудности со сном в первые дни на станции — им не хватает привычного контакта спины с поверхностью, который на Земле помогает расслабиться и заснуть. Чтобы компенсировать этот эффект, они находят индивидуальные способы: например, упираются руками в стенки мешка или прижимаются к стене. Как отметил Вагнер, качество сна в космосе сильно зависит от индивидуальных особенностей человека.