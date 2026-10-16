Космонавт Вагнер рассказал, как сотрудники МКС засыпают

16 октября 2026, 03:33

Космонавт Вагнер: на МКС используют шумоподавляющие наушники, чтобы заснуть

Фото: iStock/1971yes

Из-за постоянного шума на МКС её сотрудникам приходится использовать особое оборудование, чтобы заснуть. Об этом на лекции проекта Адыгейского государственного университета «Наука вокруг. Открытия продолжаются» рассказал космонавт Иван Вагнер.





Из-за непрерывной работы бортовых систем и вентиляции уровень шума на станции держится на отметке 60–70 децибел. Чтобы защитить слух во время полугодового полёта и дать органам слуха отдых хотя бы ночью, космонавты спят в наушниках с активным шумоподавлением.



«Залетел в каюту, залез в спальный мешок, свет выключил, ещё надел наушники с шумоподавлением», — цитирует Вагнера ТАСС.