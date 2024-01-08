Новолуние в Козероге: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 января

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Телец может рассчитывать на прибыль от долгосрочного проекта. Возможна выплата плановой премии.
У Близнецов хороший период для наведения порядка в документах, на рабочем месте. Им необходимо проявить себя надежными партнерами в делах.
Раку надо прислушаться к интуиции и к своим чувствам. Больше времени желательно уделить домашним делам и созданию уюта.
Льву благоприятно ко всему подходить серьёзно и ответственно. Его взаимоотношения в личной жизни и на работе упрочнятся и приобретут новую перспективу.
Деве нужно заняться самообразованием и изучением новой информации. Ей важно наладить размеренный образ жизни и чёткий распорядок, чтобы успевать делать всё вовремя.
Весам захочется много общаться. Их будут привлекать приятные и интересные собеседники.
Скорпион задумается над улучшением финансового положения. Благоприятны долговременные вложения.
Стрельцу нужно пофилософствовать и развивать духовную сторону жизни, читать и изучать интересную литературу.
Козерог сможет достичь успеха благодаря проявлению своей индивидуальности и личным симпатиям.
Водолею надо позаботиться об общем деле и совместных планах с близкими людьми и с коллегами. Коллектив ждёт от него участия и инициативы.
У Рыб появится возможность заняться любимым делом и реализовать желание. Они будут оптимистичны и жизнерадостны.
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