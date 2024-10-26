Астронавт NASA госпитализирован из-за недомогания после возвращения с МКС

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Американский космонавт почувствовал недомогание после возвращения на Землю с Международной космической станции в составе миссии Crew-8. Об этом говорится на сайте NASA.
Уточняется, что астронавт «находится в стабильном состоянии под наблюдением». Имя космонавта, который ощутил недомогание, не сообщается. Вместе с ним домой вернулся и российский космонавт Александр Гребенкин.
Корабль Crew Dragon возвратился на Землю в пятницу, 25 октября. В экипаж помимо россиянина входили Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Все четверо были госпитализированы для медицинского обследования.
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