Космонавт Андрей Бабкин обратился к Владимиру Путину с просьбой

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Космонавт Андрей Бабкин, который был забракован главной медицинской комиссией «Роскосмоса», написал письмо президенту России Владимиру Путину. В своем обращении он попросил привлечь к обследованию своего состояния здоровья независимых врачей, пишет «Газета.Ru».
В ответ на запрос Центра подготовки космонавтов было объявлено о проведении консилиума 12 июля 2024 года под руководством начальника Федерального медико-биологического агентства России.
Отмечается, что на этом заседании якобы присутствовали члены ЛОР-секции главной медицинской комиссии, а также специалисты, которые ранее оказывали медицинскую помощь космонавту.
Однако стоит отметить, что ключевые врачи, включая хирурга Геннадия Пискунова, который оперировал космонавта в 2022 году, на консилиуме отсутствовали.
После отстранения от полетов Бабкин общался с независимыми экспертами, которые подтвердили его годность к космическим полетам. В настоящее время он занимает должность заместителя командира отряда космонавтов по научной работе.
Ранее в NASA сообщили, когда вернут на Землю российского космонавта Александра Гребенкина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что на этом заседании якобы присутствовали члены ЛОР-секции главной медицинской комиссии, а также специалисты, которые ранее оказывали медицинскую помощь космонавту.
Однако стоит отметить, что ключевые врачи, включая хирурга Геннадия Пискунова, который оперировал космонавта в 2022 году, на консилиуме отсутствовали.
После отстранения от полетов Бабкин общался с независимыми экспертами, которые подтвердили его годность к космическим полетам. В настоящее время он занимает должность заместителя командира отряда космонавтов по научной работе.
Ранее в NASA сообщили, когда вернут на Землю российского космонавта Александра Гребенкина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова