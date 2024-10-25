Стало известно о продаже первых билетов на путешествие в космос

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Частная компания Deep Blue Aerospace объявила о продаже первых двух билетов на космическое путешествие, запланированное на 2027 год. Билеты были выставлены на продажу во время прямой трансляции в интернет-магазине Taobao и были распроданы всего за четыре минуты. Каждый билет обошелся покупателям в 1,5 миллиона юаней (примерно 210 тысяч долларов США). Об этом информирует гонконгское издание South China Morning Post.
Сообщается, что путешествие продлится около 12 минут, из которых пассажиры смогут наслаждаться невесомостью в течение пяти минут, пересекши линию Кармен, находящуюся на высоте 100 километров над уровнем моря. Ракета будет запущена с космодрома и приземлится обратно на него после полета.
Глава компании Хо Лян отметил, что в процессе подготовки к запуску планируется провести десятки испытательных полетов в течение следующих двух лет для обеспечения безопасности и надежности космических путешествий. Он также добавил, что требования к пассажирам будут схожи с требованиями для авиаперелетов: возраст от 18 до 60 лет и относительно крепкое здоровье.
Deep Blue Aerospace была основана в 2016 году и в настоящее время разрабатывает многоразовый ракетоноситель Nebula-1. Компания планирует в следующем месяце начать продажу дополнительных билетов на свои космические путешествия.
Ранее сообщалось, что новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября. Она станет результатом мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Глава компании Хо Лян отметил, что в процессе подготовки к запуску планируется провести десятки испытательных полетов в течение следующих двух лет для обеспечения безопасности и надежности космических путешествий. Он также добавил, что требования к пассажирам будут схожи с требованиями для авиаперелетов: возраст от 18 до 60 лет и относительно крепкое здоровье.
Deep Blue Aerospace была основана в 2016 году и в настоящее время разрабатывает многоразовый ракетоноситель Nebula-1. Компания планирует в следующем месяце начать продажу дополнительных билетов на свои космические путешествия.
Ранее сообщалось, что новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября. Она станет результатом мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова