Роскосмос обнаружил неопознанные объекты около отключившегося спутника Intelsat

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Автоматизированная система зафиксировала порядка 20 неопознанных космических объектов около спутника Intelsat, который вышел из строя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Отмечается, что объекты были обнаружены накануне плоскости орбиты Intelsat-33e. В настоящее время специалисты уточняют параметры их орбит и уточняют координаты их расположения.
В госкорпорации подчеркнули, что зафиксировали объекты 20 октября. По подсчётам представителей Роскосмоса, их образование произошло 19 октября текущего года.
В корпорации добавили, что близко к точке стояния спутника располагаются российские аппараты связи «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также гидрометеорологический спутник «Электро-Л».
Напомним, что спутник Intelsat-33e запустили из Гвианского космического центра ракетой-носителем Ariane-5 25 августа 2016 года. Его использовали для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Среднем Востоке, Африке, Азии и Австралии.
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В госкорпорации подчеркнули, что зафиксировали объекты 20 октября. По подсчётам представителей Роскосмоса, их образование произошло 19 октября текущего года.
В корпорации добавили, что близко к точке стояния спутника располагаются российские аппараты связи «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также гидрометеорологический спутник «Электро-Л».
Напомним, что спутник Intelsat-33e запустили из Гвианского космического центра ракетой-носителем Ariane-5 25 августа 2016 года. Его использовали для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Среднем Востоке, Африке, Азии и Австралии.
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Анастасия Чинкова