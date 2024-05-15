Астроном Богачев раскрыл периодичность вспышек на Солнце

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Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявил, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.
«Солнце имеет периодичность активности. Каждые 11 лет плюс-минус год оно входит в очень активное состояние. Предыдущий пик активности был в 2012–2014 годах. Можно было заранее предугадать, что следующий пик активности солнца будет в 2023–2025 годах», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Богачев.Он добавил, что сейчас Солнце находится на самой высокой точке роста за последние годы, однако науке неизвестно, конечная ли эта точка или лишь промежуточная.
До этого, 10 мая, Землю накрыла мощная магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце.
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Мелисса Тимофеева