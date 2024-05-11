Землю накрыла мощная магнитная буря: Чем это опасно и как скачки пережить метеозависимым

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В пятницу 10 мая Землю накрыла мощная магнитная буря, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Подробнее о вспышках на солнце и о том, как бурю пережить метеозависимым людям, расскажет редакция «Радио 1».
Вечером 10 мая ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщил о мощных вспышках на солнце. Сперва стало известно, что возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.
Совсем скоро учёные уточнили, что магнитные колебания достигли уровня G4. Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.
Вспышки на солнце заметили и сотрудники Метеорологической службы США (SWPC). По словам метеорологов, уровня G5 вспышки на солнце достигли в 01:54 по московскому времени. Последний раз учёные фиксировали подобные показатели магнитной бури в 2003 году.
Предположительно, магнитная буря будет длиться все выходные.
В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.
Закирьянов также уточнил, что в исследованиях, в которых сообщается о негативном влиянии магнитных бурь на человека, не всегда присутствуют научные аргументы. При этом, по словам специалиста, магнитные бури могут нести определенный риск для здоровья летчиков на больших высотах и космонавтов в связи с радиационным облучением, а не из-за магнитного поля.
В свою очередь, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что из-за магнитных бурь часто может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней.
Медик посоветовала в это время принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты.
Несмотря на то что воздействие геомагнитного фона на человека пока еще недостаточно изучено, в дни магнитных бурь можно подстраховаться, соблюдая ряд простых правил. Гипертоникам, например, нужно пить побольше воды и снизить употребление соли. Гипотоникам рекомендуется принять настойку элеутерококка или лимонника. А при железодефицитной анемии — употреблять препараты железа и есть больше железосодержащих продуктов: сушеные фрукты, финики, зеленые овощи, яблоки и говяжью печень.
Также не помешает пройти хотя бы минимальный объем обследований (общий анализ крови, анализы крови на железо, ферритин и ТТГ) и скорректировать свой образ жизни: больше заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем и курением, а кофе заменить на травяные чаи.
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Учёные зафиксировали крупные вспышки на солнце
Вечером 10 мая ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщил о мощных вспышках на солнце. Сперва стало известно, что возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.
Совсем скоро учёные уточнили, что магнитные колебания достигли уровня G4. Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.
Мощнейшая магнитная буря за минувшие 20 лет
Вспышки на солнце заметили и сотрудники Метеорологической службы США (SWPC). По словам метеорологов, уровня G5 вспышки на солнце достигли в 01:54 по московскому времени. Последний раз учёные фиксировали подобные показатели магнитной бури в 2003 году.
Предположительно, магнитная буря будет длиться все выходные.
Чем магнитная буря опасна для людей
В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.
Закирьянов также уточнил, что в исследованиях, в которых сообщается о негативном влиянии магнитных бурь на человека, не всегда присутствуют научные аргументы. При этом, по словам специалиста, магнитные бури могут нести определенный риск для здоровья летчиков на больших высотах и космонавтов в связи с радиационным облучением, а не из-за магнитного поля.
В свою очередь, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что из-за магнитных бурь часто может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней.
Медик посоветовала в это время принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты.
Как метеозависимым людям пережить магнитную бурю
Несмотря на то что воздействие геомагнитного фона на человека пока еще недостаточно изучено, в дни магнитных бурь можно подстраховаться, соблюдая ряд простых правил. Гипертоникам, например, нужно пить побольше воды и снизить употребление соли. Гипотоникам рекомендуется принять настойку элеутерококка или лимонника. А при железодефицитной анемии — употреблять препараты железа и есть больше железосодержащих продуктов: сушеные фрукты, финики, зеленые овощи, яблоки и говяжью печень.
Также не помешает пройти хотя бы минимальный объем обследований (общий анализ крови, анализы крови на железо, ферритин и ТТГ) и скорректировать свой образ жизни: больше заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем и курением, а кофе заменить на травяные чаи.
Читайте также:
Лаборатория ИКИ РАН: на Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G4
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Евгения Парфентьева