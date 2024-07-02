Астроном Кошман раскрыла, когда Земля окажется максимально далеко от Солнца

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Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман заявила, что в грядущую пятницу, 5 июля, наша планета окажется на максимальном расстоянии от Солнца.
«5 июля в 08:06 по мск Земля окажется в афелии на расстоянии 152 094 000 км на самой дальней от Солнца точке своей орбиты. В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Но на глаз это будет неощутимо, поскольку изменение размера диска происходит плавно в течение полугода», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Кошман.
В то же время синоптики прогнозируют отступление жары в Москве ближе к концу этой недели.
«Смена жаркой погоды на более умеренную, тёплую, у нас произойдёт в пятницу, когда нас будет пересекать холодный атмосферный фронт», — заявила в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.
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Мелисса Тимофеева