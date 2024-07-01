Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре в начале июля

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В начале июля в Москве ожидается аномальная жара, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Все аномально, причем близко к рекордно аномальным значениям. 1 июля самая высокая температура была в 1898 году, то есть в позапрошлом веке», – сообщил метеоролог.
Он подчеркнул, что тогда температура достигла плюс 32,6 градусов.
2 и 3 июля ожидается плюс 32-34 градусов, а 4 июля – плюс 32 градуса. Специалисты пришли к выводу, что до конца недели температура опустится как минимум на 6-7 градусов.
Ранее руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов перечислил условия для понижения температуры. По его словам, 6 и 7 июля температура вернется к 25 градусам.
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Александр Климов