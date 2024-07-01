Москвичам раскрыли, когда ожидать похолодания

Фото: iStock/ABGlavin
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.
«До конца недели в Москве погода будет определяться влиянием антициклона, воздух будет неподвижен и прогреется на месте до 35°С. Некоторого похолодания стоит ожидать в пятницу, когда пройдёт высотный атмосферный холодный фронт, температура понизится. До полудня воздух успеет прогреться до 30-32 °С, а затем, когда начнётся дождь, похолодает до 25-27°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что к выходным температура в Москве снизится.
«Но потом жаркая погода восстановится. Как долго она продержится, я не берусь прогнозировать, но, как мы и говорили, вся первая декада июля в Московском регионе будет существенно выше климатической нормы», – добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в начале июля в Москве будет аномальная жара.
Читайте также:
«Удушающая жара»: Синоптик Шувалов рассказал, когда в московском регионе станет прохладнее
Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре в начале июля
Синоптик Позднякова предсказала рекордную жару в Москве в начале июля
Мелисса Тимофеева