«Удушающая жара»: Синоптик Шувалов рассказал, когда в московском регионе станет прохладнее

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В Московском регионе настоящее знойное лето. Градусы термометров плавятся от жары, а жители спасаются прохладительными напитками и мороженым.
В беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона в ближайшую неделю.
Синоптик отметил, что на природе жара переносится легче.
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«Минимум 100 часов удушающей жары еще 4 дня. И только в самом конце недели, в пятницу, во второй половине дня придут грозовые дожди, которые немного расслабят жару. В выходные будет полегче. А пока набираемся терпения, запасаемся водой, головными уборами, солнцезащитными зонтиками и готовимся к 33-35 градусам в дневные часы и к 20-25 ночью. Есть небольшая вероятность дождя в среду, но это вряд ли», — поделился синоптик.
Синоптик отметил, что на природе жара переносится легче.
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Анастасия Бондарева