Приближающийся к Земле межзвездный объект 3I/ATLAS снизил яркость
Межзвёздный объект 3I/ATLAS, приближающийся к Земле, демонстрирует заметное снижение яркости. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Телеграм-канале.
За последние дни яркость небесного тела уменьшилась более чем на треть. Если в начале недели звёздная величина составляла 10.1, то сейчас она достигла значения 10.6. Это означает, что текущая яркость объекта составляет примерно 63% от той, что наблюдалась около недели назад.
Несмотря на существенное снижение параметра, 3I/ATLAS остаётся одним из самых заметных космических объектов на земном небосводе. В настоящее время он занимает четвёртую позицию среди почти сотни наблюдаемых комет.
Ранее стало известно, что NASA может применить свои мощнейшие телескопы Hubble и James Webb для изучения космического гостя из межзвёздного пространства. По словам ученых, это может стать важным шагом в исследовании редкого объекта.
