Приближающийся к Земле межзвездный объект 3I/ATLAS снизил яркость

30 ноября 2025, 06:13

Фото: istockphoto / Sergey Kuznetsov

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, приближающийся к Земле, демонстрирует заметное снижение яркости. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Телеграм-канале.