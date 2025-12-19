Путин заявил, что надвигающийся на Землю неопознанный объект 3I/ATLAS — российское оружие
Путин пошутил о секретном оружии России в ответ на вопрос о комете 3I/ATLAS
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» пошутил, что надвигающийся на Землю неопознанный объект 3I/ATLAS — это «секретное оружие» России.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для неё стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
«Я вам скажу, но это должно остаться между нами. Это наше секретное оружие, мы будет применять его в самом крайнем случае», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки из Тюмени.
Ранее глава государства отметил, что Россия достигла лидерства в области беспилотных технологий.