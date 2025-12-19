19 декабря 2025, 01:15

Межзвёздная комета 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря

Фото: iStock/VInga-Av

Комета 3I/ATLAS достигнет точки своего ближайшего сближения с Землёй 19 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.