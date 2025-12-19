Межзвёздная комета 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле
Комета 3I/ATLAS достигнет точки своего ближайшего сближения с Землёй 19 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
По словам учёного, в момент максимального сближения расстояние между кометой и нашей планетой составит 269 млн километров, что почти вдвое больше, чем дистанция от Земли до Солнца. Такая удалённость полностью исключает какое‑либо влияние кометы на нашу планету и не даёт оснований прогнозировать какие‑либо последствия.
Несмотря на высокую скорость движения небесного тела (около 55 км/с), изменение расстояния происходит довольно медленно — примерно на 100 тыс. километров в сутки. На фоне общей дистанции, разделяющей 3I/ATLAS и Землю, эта величина, как отметил Эйсмонт, несущественна.
Это уже третий межзвёздный объект, обнаруженный человечеством. Он демонстрирует типичные свойства, но при этом имеет необычный состав. В отличие от большинства комет, состоящих преимущественно из воды, 3I/ATLAS в основном содержит углекислый газ, причём не в газообразной форме, а в виде «сухого льда».
