Астроном назвал даты белых ночей в Петербурге
Лектор пермского планетария Виталий Францев рассказал, когда в Питере наступят белые ночи. Его слова передает РИА Новости.
Согласно материалу, сезон белых ночей в Санкт-Петербурге начнётся в конце мая и продлится до середины июля. В этот период после заката будет светло, как при сумерках, и полной темноты не наступит.
Астроном пояснил, что удивительное природное явление связано с наклоном земной оси. Летом в северных широтах Солнце опускается за горизонт незначительно и движется почти параллельно его линии — в результате привычной темной ночи нет.
Многие россияне стараются посетить Петербург, пока длятся белые ночи, поэтому в городе, как правило, проводятся специальные фестивали, концерты, тематические экскурсии и другие интересные мероприятия.
