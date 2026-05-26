Достижения.рф

Астроном назвал даты белых ночей в Петербурге

Астроном Францев: Белые ночи в Петербурге продлятся с конца мая до середины июля
Фото: iStock/Anna_Pakutina

Лектор пермского планетария Виталий Францев рассказал, когда в Питере наступят белые ночи. Его слова передает РИА Новости.



Согласно материалу, сезон белых ночей в Санкт-Петербурге начнётся в конце мая и продлится до середины июля. В этот период после заката будет светло, как при сумерках, и полной темноты не наступит.

Астроном пояснил, что удивительное природное явление связано с наклоном земной оси. Летом в северных широтах Солнце опускается за горизонт незначительно и движется почти параллельно его линии — в результате привычной темной ночи нет.

Многие россияне стараются посетить Петербург, пока длятся белые ночи, поэтому в городе, как правило, проводятся специальные фестивали, концерты, тематические экскурсии и другие интересные мероприятия.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0