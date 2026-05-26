Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего возникает рак кожи
В России пик заболеваемости раком кожи приходится на 70–75 лет, хотя меланома может возникнуть в любом возрасте. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
По словам врача, заболеваемость меланомой широко распространена среди людей от 50 до 85 лет, а наибольший пик наступает в 70–75 лет. Однако важно помнить, что опухоль может появиться практически у любого человека независимо от возраста.
Эксперт напомнил, что меланома развивается не только на коже, но и на глазном яблоке, слизистой оболочке полости рта и кишечника. Главную опасность заболевания онколог видит в его способности очень быстро давать метастазы.
Ранее координатор московского отделения ЛДПР Роман Крастелев назвал статистику по ментальным расстройствам в РФ очень настораживающей. Он пояснил, что за десять лет количество подростков с психическими расстройствами увеличилось на 53%. Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также: