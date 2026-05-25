Стало известно о состоянии петербурженки, которую облили кислотой

25 мая 2026, 23:57

Петербурженка, которую облил кислотой экс-бойфренд, находится в тяжелом состоянии

Фото: iStock/Kittisak Kaewchalun

Петербурженка, которая стала жертвой атаки со стороны своего бывшего молодого человека, находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.





Следствие установило, что вечером 23 мая на пострадавшую напал экс-бойфренд. Он нанёс ей не менее пяти ударов ножом, выстрелил в ноги из сигнального оружия и вылил на неё кислоту.



