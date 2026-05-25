Стало известно о состоянии петербурженки, которую облили кислотой

Петербурженка, которую облил кислотой экс-бойфренд, находится в тяжелом состоянии
Петербурженка, которая стала жертвой атаки со стороны своего бывшего молодого человека, находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Следствие установило, что вечером 23 мая на пострадавшую напал экс-бойфренд. Он нанёс ей не менее пяти ударов ножом, выстрелил в ноги из сигнального оружия и вылил на неё кислоту.
Врачи зафиксировали у 27-летней девушки колото-резаные раны тела, головы и конечностей, ранения обоих колен, а также химический ожог 2–3 степени головы, шеи, груди, конечностей, роговицы и век. Суд заключил обвиняемого под стражу, возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Сейчас пострадавшую лечат в реанимации ожогового центра НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Она находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.
