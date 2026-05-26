Олег Майами вышел на связь из больницы и рассказал о своем самочувствии после операции

26 мая 2026, 03:27

Популярный исполнитель Олег Майами вышел на связь с поклонниками после операции и рассказал о своем самочувствии. В личных соцсетях артист выложил кадры из больничной палаты, в которой находился утром 24 мая.





Певец заверил фанатов, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и все запланированные концерты состоятся в срок. Он признался, что из-за сбитого режима ощущал себя очень усталым. Стараясь найти положительное в сложившейся ситуации, Майами отметил, что операция позволила ему «хоть таким образом поспать».





«Это не самое худшее, что могло произойти. Сейчас люди находятся в более тяжёлых ситуациях. В любом случае, спасибо вам за поддержку», — сказал он поклонникам.