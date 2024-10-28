Астроном раскрыл, когда москвичи увидят полярное сияние

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Москвичи смогут увидеть полярное сияние в небе над столицей 30 октября, делится профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
«Наша планета, действительно, в очередной раз столкнулась с солнечной активностью, но на данный момент бури, обрушившиеся на Землю, имеют умеренный характер. По моим оценкам, эти бури достигнут своего пика к середине текущей недели. По сути, те события, которые мы наблюдаем, — это только начало. Конечно, сегодня никаких полярных сияний точно не будет. Но в среду, когда магнитные бури станут сильнее, вероятность сияний в европейской части страны увеличится», — рассказал учёный.
Ранее сообщалось, что с 28 октября на Земле начинается магнитная буря. Она и станет причиной появления полярного сияния на небе. В понедельник в 8:59 по московскому времени Кр-индекс (показатель, характеризующий магнитные бури) составлял пять единиц — это указывает на существенные возмущения геомагнитного поля Земли.
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