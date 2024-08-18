Синоптик Леус: Землю накрыла мощная магнитная буря

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Сильная магнитная буря класса G3 накрыла Землю в ночь на 18 августа. Она продлится примерно до полудня воскресного дня.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, изначально сила возмущений оценивалась как средняя и составляла шесть единиц из девяти. Затем возмущения геомагнитного поля постоянно возрастали и превысили 9 единиц, достигнув класса G3. Позже колебания могут меняться в обе стороны от слабых до сильных.
Синоптик пояснил, что очередная магнитная буря вызвана недавними вспышками на солнце. Во время предыдущих колебаний геомагнитного поля Земли жители ряда российских регионов могли наблюдать полярное сияние, которого обычно в этих широтах не бывает.
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