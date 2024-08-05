Жители российских регионов заметили северное сияние

Фото: iStock/MuYeeTing
Жители ряда регионов России получили возможность наблюдать северное сияние, сообщает Telegram-канал RT.
Согласно публикации, россияне увидели северное сияние в Новосибирске, Красноярске и Якутске. Также его наблюдали в Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.
Ранее северное сияние наблюдали жители Калининградской области, его можно было увидеть в ночь на 12 мая.
3 мая природное явление наблюдали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Белгороде, Твери, Курской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.
Читайте также:
В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС из-за ливней
В Москве ожидаются сильные дожди и гроза
Северное сияние зафиксировали в четырех регионах России
Ранее северное сияние наблюдали жители Калининградской области, его можно было увидеть в ночь на 12 мая.
3 мая природное явление наблюдали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Белгороде, Твери, Курской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.
Читайте также:
В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС из-за ливней
В Москве ожидаются сильные дожди и гроза
Северное сияние зафиксировали в четырех регионах России
Александр Климов