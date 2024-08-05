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Жители российских регионов заметили северное сияние

05 августа 2024, 02:29
Фото: iStock/MuYeeTing

Фото: iStock/MuYeeTing

Жители ряда регионов России получили возможность наблюдать северное сияние, сообщает Telegram-канал RT.
Согласно публикации, россияне увидели северное сияние в Новосибирске, Красноярске и Якутске. Также его наблюдали в Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.

Ранее северное сияние наблюдали жители Калининградской области, его можно было увидеть в ночь на 12 мая.



3 мая природное явление наблюдали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Белгороде, Твери, Курской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.

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