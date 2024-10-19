Россиянам раскрыли направления для активного отдыха в холодный период

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Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что для отдыха в осенне-зимний период будет интересно отправиться в путешествие в Мурманскую область.
Ведь именно там можно застать красивейшее природное явление – северное сияние.
Также неплохим вариантом для отдыха в холодный сезон является курорт Шерегеш в Кемеровской области, Сочи, Адыгея. А если хочется очутиться на пляже осенью или зимой, то специалисты рекомендуют отправляться в Таиланд или на Мальдивы.
А в сервисе Tutu раскрыли уголки нашей страны, где можно подробно познакомиться с этнокультурой. Как пишут «Известия», интереснейшими в этом плане являются Мурманская, Архангельская области, Республика Алтай, Иркутская область, а также Бурятия, Калмыкия и Хакасия.
Ранее совместное исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.
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«За ним рекомендуют отправляться подальше от крупных городов, например в Териберку, Видяево или Полярный. Отправиться в Мурманск этой зимой можно за 5 тыс. рублей, а номер в отеле найдёте в среднем за 3 тыс. рублей в сутки», — приводит RT комментарий экспертов.
Также неплохим вариантом для отдыха в холодный сезон является курорт Шерегеш в Кемеровской области, Сочи, Адыгея. А если хочется очутиться на пляже осенью или зимой, то специалисты рекомендуют отправляться в Таиланд или на Мальдивы.
А в сервисе Tutu раскрыли уголки нашей страны, где можно подробно познакомиться с этнокультурой. Как пишут «Известия», интереснейшими в этом плане являются Мурманская, Архангельская области, Республика Алтай, Иркутская область, а также Бурятия, Калмыкия и Хакасия.
Ранее совместное исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.
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Мелисса Тимофеева