Россиянам раскрыли секрет исправления кривых стен без штукатурки
Каркасная установка стеновых панелей позволяет скрыть неровности стен, замаскировать электропроводку и обновить интерьер без трудоемких штукатурных работ. Однако при идеально ровных поверхностях более экономичным решением остаются покраска или оклейка обоями. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
По словам специалиста, панели особенно актуальны в помещениях, где стены имеют существенные перепады, а их выравнивание требует значительных затрат времени и средств. Каркасная конструкция способна скрыть неровности в несколько сантиметров. Кроме того, такой способ отделки помогает решить практические задачи: в прихожих и коридорах панели, установленные в нижней части стен, защищают покрытие от загрязнений и механических повреждений, которые могут оставлять верхняя одежда, сумки и велосипеды.
Для детских комнат эксперт рекомендует мягкие или пробковые варианты, способные снизить уровень шума и смягчить последствия случайных ударов. Еще одно преимущество панелей — возможность быстро обновить интерьер без масштабных подготовительных работ, пыли и необходимости освобождать помещение от мебели.
При этом Орехов предостерег от использования подобной отделки в сырых комнатах с недостаточной вентиляцией: скопление конденсата за облицовкой может привести к появлению скрытой плесени. В небольших помещениях каркасная конструкция также способна существенно сократить полезную площадь, поскольку занимает несколько сантиметров у каждой стены.
Эксперт уточнил, что альтернативой каркасному способу служит монтаж на клей, который подходит для поверхностей с перепадами не более трех миллиметров. Такой вариант позволяет сохранить площадь комнаты и ускорить ремонт. Вместе с тем неправильный выбор материала может привести к дефектам уже в первые недели эксплуатации: швы способны разойтись, а поверхность — деформироваться под воздействием влаги. По мнению Орехова, облицовывать панелями все стены необязательно: зачастую достаточно выделить одну из них или оформить нижнюю часть поверхности.
Наиболее распространенным материалом для изготовления стеновых панелей остается МДФ. Он сочетает привлекательный внешний вид, доступную стоимость и удобство установки, однако чувствителен к воздействию влаги. Для кухонь и ванных комнат специалист советует выбирать исключительно влагостойкие разновидности, поскольку обычные плиты могут разбухать и быстро приходить в негодность.
Более бюджетная альтернатива — ПВХ-панели, которые не боятся воды и подходят для санузлов и балконов, хотя по внешнему виду и тактильным ощущениям уступают МДФ. Тем, кто предпочитает имитацию натурального дерева или камня без характерного пластикового блеска, эксперт рекомендовал обратить внимание на шпонированные панели и изделия из HPL. Несмотря на более высокую стоимость, они выглядят реалистичнее и отличаются долговечностью. Для создания выразительного акцента в гостиной также подойдут гипсовые 3D-панели, но устанавливать их следует только в сухих помещениях, поскольку гипс разрушается под воздействием влаги.
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