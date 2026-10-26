Россиянам раскрыли секрет исправления кривых стен без штукатурки

26 октября 2026, 09:22

Эксперт по ремонту Орехов: каркасный монтаж панелей поможет скрыть кривые стены

Фото: iStock/Nastco

Каркасная установка стеновых панелей позволяет скрыть неровности стен, замаскировать электропроводку и обновить интерьер без трудоемких штукатурных работ. Однако при идеально ровных поверхностях более экономичным решением остаются покраска или оклейка обоями. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.