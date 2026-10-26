Врач назвала вечерние отеки возможным сигналом сердечной недостаточности

26 октября 2026, 09:29

Врач Самойлова: вечерние отеки могут указывать на проблемы с сердцем

Фото: iStock/Farknot_Architect

Вечерняя отечность стоп и лодыжек способна говорить о нарушениях в работе сердца. Терапевт и эндокринолог Анастасия Самойлова советует не откладывать визит к кардиологу, если симптом сопровождают резкая прибавка веса и одышка при привычной нагрузке.