Врач назвала вечерние отеки возможным сигналом сердечной недостаточности
Вечерняя отечность стоп и лодыжек способна говорить о нарушениях в работе сердца. Терапевт и эндокринолог Анастасия Самойлова советует не откладывать визит к кардиологу, если симптом сопровождают резкая прибавка веса и одышка при привычной нагрузке.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснила, что сердцу приходится постоянно поднимать венозную кровь от нижних конечностей к легким. При ухудшении сократительной функции правого желудочка жидкость задерживается в тканях, прежде всего в области ног. К такому состоянию способны привести продолжительная гипертония, кардиомиопатия или перенесенный инфаркт.
Для сердечных отеков характерна симметрия: сначала припухлость затрагивает ступни и щиколотки, затем поднимается выше по голени. После надавливания пальцем на коже остается заметная ямка, исчезающая не сразу. Ноги могут выглядеть натянутыми, слегка синюшными и прохладными.
Самойлова отметила, что время появления симптомов помогает отличить сердечную проблему от почечной. При нарушениях функции почек отечность чаще заметна утром — на лице, вокруг глаз и на пальцах. Если причина связана с сердцем, жидкость активнее накапливается к концу дня после долгого сидения, стояния или поездок за рулем.
При венозной недостаточности человек обычно ощущает тяжесть, жжение или зуд в ногах. Часто появляются сосудистые сеточки, расширенные вены и потемнение кожи около голеностопа. Сердечная отечность способна развиваться и при внешне здоровой коже без выраженного сосудистого рисунка.
Врач обратила внимание на быстрый набор массы тела без изменений в рационе. Прибавка около двух килограммов за три дня может означать задержку значительного объема жидкости. Насторожить должно и снижение выносливости: например, если подъем по лестнице требует остановок из-за нехватки воздуха.
Людям после 40 лет, особенно при малоподвижной работе, специалист рекомендовала контролировать вес каждое утро в одинаковых условиях. Увеличение показателя на 1,5–2 килограмма за сутки вместе с отеками требует обращения к кардиологу.
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