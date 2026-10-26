На мысе Челюскин белая медведица с детенышем пытались пробраться в жилой дом
Белая медведица и ее детеныш попытались забраться через окно в жилой дом на мысе Челюскин. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Белый медведь».
На кадрах видно, как животные встали на задние лапы перед окном жилого дома, безуспешно пытаясь попасть внутрь. На записи также слышен собачий лай.
Ранее сообщалось, что в селе Залог Качугского района Иркутской области медведь дважды за полмесяца выходил к людям. В ночь на один из дней он, привлеченный запахами из столовой, добрался до школы.
Хищник серьезно повредил крыльцо здания, разгромив его и вырвав замок. Затем он попытался забраться внутрь. Зверь начал карабкаться по водосточной трубе, но та не выдержала его веса и обрушилась, после чего животное упало на землю. Испугавшись шума, оно бросилось к домам и даже скреблось в окна одной из местных жительниц.
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