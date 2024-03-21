Синоптик Вильфанд: На следующей неделе московские ночи будут холоднее

Конкурс детских вопросов о строительстве «Спроси строителя» стартовал в России, принять в нём участие приглашают жителей Московской области в возрасте от 6 до 14 лет, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.

«На конкурс принимаются вопросы в двух форматах: текстовом и мультимедийном — в форме видеоролика. Победителей будут выбирать в трёх номинациях: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видеовопрос» и «Лучший вопрос по истории строительства», — отмечается в сообщении.



Итоги конкурса планируется подвести в августе — в рамках празднования Дня строителя. На лучшие вопросы, заданные в рамках конкурса, ответят глава Минстроя Российской Федерации Ирек Файзулин и председатель Общественного совета при федеральном Минстрое Сергей Степашин.



Вопросы принимаются до 12 июля на сайте конкурса.



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