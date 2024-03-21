Синоптик Вильфанд: На следующей неделе московские ночи будут холоднее

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«Со среды в Москве прогнозируется заметное понижение ночных температур», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.
Он отметил, что в целом температура будет колебаться в небольших пределах и ожидается выше нормы.
«Вся европейская часть страны у нас в хорошей погоде. Плохая погода у нас по северу, это вот Балтика, Мурманск, Архангельск, и по югу — Кавказский регион. Там циклон идёт один по северу, один по югу. Вся остальная Московская зона, Поволжье, Екатеринбург — там хорошая погода, солнечная», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.
А вот синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что предстоящие выходные в столице будут тёплыми, но дождливыми.
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