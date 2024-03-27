Синоптик Позднякова спрогнозировала рекордно тёплое начало апреля в Москве

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.
«В первый день апреля в городе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Дневная температура достигнет 15-18°C. Не исключено, что температура воздуха в этот день приблизится к рекордным значениям», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
Она добавила, что первые несколько дней температура будет достаточно высокой.
«Потепление в Москве будет в конце недели и в первые три дня апреля. Весна решила ускориться. Температура в столице в последние дни марта поднимется до 15 °С, а в начале апреля 17-18 °С. Завтра пройдёт небольшой дождь», — отметил в беседе с RT Шувалов.Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что март 2024 года в Москве может стать самым сухим мартом в 21 веке.
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Мелисса Тимофеева