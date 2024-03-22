Синоптик Позднякова спрогнозировала яркое весеннее солнце в Москве

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на предстоящих выходных в Москве ожидается яркое весеннее солнце.
«Среднесуточная температура теперь будет устойчиво положительной, а похолодания если и будут, то слабые и кратковременные. До конца недели в мегаполисе малооблачно, из-за яркого весеннего солнца температура будет расти с каждым днём примерно на градус», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
А водителям назвали способы защитится от яркого солнца за рулём автомобиля. Как пишет Общественная Служба Новостей, рекомендуется соблюдать скоростной режим, уделять особое внимание обзорности, поддерживать стёкла и зеркала в чистом состоянии, а также самому пребывать в бодром состоянии. Кроме этого, специалисты отмечают, что, если солнечный свет за рулём слепит очень сильно, лучше остановится в безопасном месте и немного переждать.
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