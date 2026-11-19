Астроном Шустов назвал небольшие астероиды главной космической угрозой для Земли
Небольшие астероиды размером с челябинское космическое тело представляют реальную опасность для Земли, заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Большинство таких объектов ученые пока не могут обнаружить заранее. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По оценке академика, космические тела диаметром около десяти метров достигают планеты примерно раз в десять лет. Столкновения с объектами размером от 17 до 20 метров происходят раз в 30–50 лет. Челябинский астероид, сопоставимый с ними по величине, вошел в атмосферу Земли в феврале 2013 года.
Шустов отметил, что небольшие тела падают гораздо чаще крупных. По его словам, такие события происходят в пределах человеческой жизни, хотя их масштаб несопоставим с последствиями падения километрового астероида.
Ученым известно лишь малое число подобных объектов. Даже среди тел размером около 50 метров, сопоставимых с Тунгусским, специалисты, по модельным оценкам, обнаружили максимум 3% от общего количества.
За крупными астероидами ученые наблюдают. Среди известных объектов нет тех, которые угрожали бы Земле в ближайшие сотни и даже тысячи лет, отметил академик. По его словам, сейчас специалисты не видят космической угрозы глобального масштаба.
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