19 ноября 2026, 15:05

Астроном Шустов: реально опасны для Земли не гигантские, а небольшие астероиды

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Небольшие астероиды размером с челябинское космическое тело представляют реальную опасность для Земли, заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Большинство таких объектов ученые пока не могут обнаружить заранее. Об этом сообщает «Газета.Ru».