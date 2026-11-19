Двое россиян похитили 21 тонну орехов и сожгли фуру
В Волгограде вынесли приговор двум мужчинам, похитившим 21 тонну орехов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
По версии следствия, в конце ноября 2025 года Илькин Р. перевозил для российской компании 21 тонну фисташек из Ирана в Москву и по разработанному с Али А. плану совершил их хищение. Находясь с грузом в Волгограде, мужчины выгрузили 1050 мешков орехов на дачном участке в Тракторозаводском районе. Затем сообщники сбыли похищенное, причинив компании ООО «Империя Фудс» ущерб более чем на 14 млн рублей. Чтобы скрыть преступление, они сожгли машину с остатками товара.
Кроме того, Илькин обманул владельца фуры: при доставке из Ирана в Россию он сообщил собственнику транспорта о технической неисправности и потребовал 34 тысяч рублей на ремонт, хотя машина была исправна. Потерпевший перевел ему эту сумму.
В ходе рассмотрения дела оба подсудимых полностью признали вину и частично возместили ущерб. Фигурантов признали виновными по статьям 159 («Мошенничество») и 160 («Хищение») УК. Суд приговорил их к трем и 3,5 года колонии общего режима, а также взыскал в пользу пострадавшей компании около 14 млн рублей.
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