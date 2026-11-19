19 ноября 2026, 14:31

В Волгограде осудили двух мужчин за хищение 21 тонны орехов

Фото: iStock/Maryna Iaroshenko

В Волгограде вынесли приговор двум мужчинам, похитившим 21 тонну орехов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.