Астрономы нашли 52 галактики, скрытые от прежних наблюдений

09 ноября 2026, 08:36

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Международная группа астрономов под руководством Виктории Катан обнаружила 52 далёкие галактики, которые раньше ускользали от телескопов. Учёные нашли их благодаря большим запасам холодного газа. Об открытии сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование чилийского научного центра изучения галактик.