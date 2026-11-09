Астрономы нашли 52 галактики, скрытые от прежних наблюдений
Международная группа астрономов под руководством Виктории Катан обнаружила 52 далёкие галактики, которые раньше ускользали от телескопов. Учёные нашли их благодаря большим запасам холодного газа. Об открытии сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование чилийского научного центра изучения галактик.
Ранее астрономы чаще искали галактики по яркому свечению в видимом и инфракрасном диапазонах. Такое излучение характерно для областей, где активно появляются новые звёзды. Системы с низкой скоростью звездообразования при этом оставались незамеченными.
Команда Катан выбрала другой подход. С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама исследователи искали сигналы монооксида и атомарного углерода. Эти вещества указывают на присутствие холодных газовых облаков. Учёные изучили и спектральные сведения, которым обычно уделяют мало внимания.
Новый метод помог обнаружить в том числе галактики, переходящие в неактивное состояние. По оценкам авторов исследования, масса запасов газа в найденных системах достигает триллиона масс Солнца.
Несмотря на обилие материала для будущих светил, некоторые из этих галактик почти не производят новые звёзды. Исследователи предполагают, что молодые светила нагревают окружающий газ. Из-за этого он не может сжиматься и образовывать новые звёзды.
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