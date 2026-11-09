X5 оценила стоимость трех новогодних салатов на четверых
Ингредиенты для четырех порций оливье в 2026 году обойдутся в 138 рублей. За продукты для селедки под шубой придется заплатить 275 рублей, для крабового салата — 279 рублей.
Такие расчеты программы лояльности «X5 Клуб» поступили в «Газету.Ru». Аналитики изучили цены в магазинах «Пятерочка» и при онлайн-заказе.
В состав оливье авторы включили картофель, морковь, соленые огурцы, четыре яйца, 200 граммов вареной колбасы, горошек и майонез. Дороже всего в рецепте оказались горошек за 32 рубля и соус за 27 рублей.
Для селедки под шубой главной статьей расходов стала рыба: 400 граммов сельди оценили в 144 рубля. На свеклу пришлось еще 45 рублей, на майонез — 35 рублей.
В крабовом салате больше всего денег уйдет на палочки: 140 рублей за 400 граммов. Стоимость кукурузы в X5 оценили в 49 рублей, свежих огурцов — в 31 рубль.
Расчеты предусматривают порции с запасом на добавку. На каждого гостя придется примерно 300 граммов оливье, 475 граммов селедки под шубой или 350 граммов салата с крабовыми палочками.
В X5 посоветовали заранее изучить цены и акции. При покупке продуктов впрок аналитики рекомендуют обращать внимание на сроки годности и условия хранения, особенно для рыбы, крабовых палочек и соусов.
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