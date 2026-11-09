X5 оценила стоимость трех новогодних салатов на четверых

09 ноября 2026, 08:01

X5: ингредиенты для оливье на четырех человек обойдутся в 138 рублей

Фото: iStock/DronG

Ингредиенты для четырех порций оливье в 2026 году обойдутся в 138 рублей. За продукты для селедки под шубой придется заплатить 275 рублей, для крабового салата — 279 рублей.