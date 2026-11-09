Ветеринар Гриненко назвала породы собак, которые славятся крепким здоровьем

09 ноября 2026, 07:09

Ветврач Гриненко: маламуты, овчарки и пудели отличаются крепким здоровьем

Фото: iStock/Arf & Wag Studio

Ветеринар Кристина Гриненко рассказала, какие породы собак реже сталкиваются с наследственными заболеваниями. Среди них оказались как крупные питомцы, так и миниатюрные.