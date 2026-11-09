Ветеринар Гриненко назвала породы собак, которые славятся крепким здоровьем
Ветеринар Кристина Гриненко рассказала, какие породы собак реже сталкиваются с наследственными заболеваниями. Среди них оказались как крупные питомцы, так и миниатюрные.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснила, что здоровье некоторых пород связано с их естественным формированием при минимальном вмешательстве человека в селекцию.
Среди крупных собак Гриненко выделила аляскинского маламута, белую швейцарскую овчарку, грейхаунда, ньюфаундленда, кавказскую и среднеазиатскую овчарок. В группу средних пород вошли бордер-колли, бигль, сиба-ину, басенджи и далматин. Среди небольших питомцев ветеринар назвала таксу, джек-рассел-терьера, пуделя, чихуахуа и болонку.
При этом репутация здоровой породы не дает гарантии, что животное никогда не заболеет. На его самочувствие влияют наследственность, питание, физическая активность, условия содержания и своевременная помощь ветеринара.
По словам специалиста, генетическое разнообразие метисов нередко снижает риск наследственных болезней. Однако среди них тоже встречаются животные, которым необходимы лекарства и постоянное наблюдение врача.
Всем собакам нужен регулярный уход: владельцам стоит следить за шерстью, лапами, когтями, зубами и глазами питомцев, уделять время прогулкам и не пропускать ветеринарные осмотры.
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