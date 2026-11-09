Турэксперт предложила вариант новогоднего отдыха для большой компании

09 ноября 2026, 07:36

Турэксперт Ансталь: спа-отели подойдут для встречи Нового года большой компанией

Фото: iStock/Prostock-Studio

Турэксперт Наталия Ансталь посоветовала большим компаниям встретить Новый год в спа-отеле или загородном комплексе с отдельными коттеджами. По ее мнению, такой отдых избавит гостей от забот о праздничном столе и бытовых вопросах.