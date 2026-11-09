Турэксперт предложила вариант новогоднего отдыха для большой компании
Турэксперт Наталия Ансталь посоветовала большим компаниям встретить Новый год в спа-отеле или загородном комплексе с отдельными коттеджами. По ее мнению, такой отдых избавит гостей от забот о праздничном столе и бытовых вопросах.
В беседе с NEWS.ru специалист рассказала, что в Москве и Подмосковье можно найти много предложений по аренде домов, коттеджей и таунхаусов. Их предлагают агентства, туроператоры и частные владельцы.
Ансталь рекомендует выбрать жилье, где хватит места всем гостям и вечеринка никому не помешает. В загородном комплексе компания сможет разместиться в отдельном доме и пользоваться услугами отеля.
По словам эксперта, некоторые жители столичного региона предпочитают встречать праздник в исторических городах, например в Коломне. При этом она предупредила, что во время новогодних каникул цены вырастут как минимум в два-три раза.
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