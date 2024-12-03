На Россию скоро упадёт астероид

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Вечером 3 декабря на территорию Российской Федерации упадёт астероид, сообщили в УрФУ.
Ученые Уральского федерального университета планируют отследить траекторию астероида небольшого размера — он войдёт в атмосферу Земли в 19:17 по московскому времени, уточнил профессор УрФУ Виктор Гроховский.
Он передал, что астероид упадёт между посёлком Олекминск и Ленск в Якутии.
Диаметр небесного тела составляет лишь один метр — это делает его полностью безопасным для Земли. Астероид создаст грандиозную вспышку в небе, подчёркивает газета «Комсомольская правда».
По предположениям, весь астероид должен сгореть в атмосфере, но присутствует вероятность выпадения метеоритных фрагментов на территории Якутии. Падение небесного тела можно будет наблюдать где-то в 700 километрах от эпицентра явления.
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Он передал, что астероид упадёт между посёлком Олекминск и Ленск в Якутии.
Диаметр небесного тела составляет лишь один метр — это делает его полностью безопасным для Земли. Астероид создаст грандиозную вспышку в небе, подчёркивает газета «Комсомольская правда».
По предположениям, весь астероид должен сгореть в атмосфере, но присутствует вероятность выпадения метеоритных фрагментов на территории Якутии. Падение небесного тела можно будет наблюдать где-то в 700 километрах от эпицентра явления.
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Ольга Енгалычева