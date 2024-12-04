Эксперт Колтовской: упавший астероид не несёт опасности для жителей Якутии и природы

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Доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской заявил, что падение астероида C0WEPC5, произошедшее в Якутии в ночь на 4 декабря, не несёт опасности для природы и местных жителей, передало агентство ТАСС.
«Астероид был небольшого размера, шириной в метр, сгорел в верхних слоях атмосферы, примерно в ста километрах от Земли, поэтому опасности он не несет», — обратил внимание Игорь Колтовской.
Упавшее в Якутии небесное тело является уникальным, поскольку была вычислена и зафиксирована траектория его движения, отметил профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам Российской академии наук (РАН) Виктор Гроховский.
Он подчеркнул, что траекторию и время падения астероида астрономы рассчитали позднее. Всё это говорит об успехе и неком достижении, полагает Виктор Гроховский.
Ранее кадры падения астероида в Якутии, заснятые местными жителями, опубликовал журналист Владимир Соловьёв в своём Телеграм-канале.
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