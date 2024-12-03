Россияне записали на видео падение астероида в Якутии

Фото: iStock/ dzika_mrowka
Жители Якутии записали на видео падение астероида. Кадры опубликовал журналист Владимир Соловьёв в своём Телеграм-канале.
На опубликованном видео можно заметить, как яркий светящийся шар с шипением пролетает над поверхностью Земли, потом он вспыхивает над лесом, освещает пространство вокруг и пропадает.
Небесное тело пролетело в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над посёлком Олекминск. Наблюдать астероид в небе удалось жителям Якутии в 700 километрах от эпицентра.
Небесное тело двигалось с востока на запад. Эксперты полагают, что хоть астероид и должен был полностью сгореть в воздухе, некоторые его части всё же долетели до поверхности Земли.
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«Всё что ли? Видели?», — прокомментировал падение астероида один из снимавших.
Небесное тело пролетело в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над посёлком Олекминск. Наблюдать астероид в небе удалось жителям Якутии в 700 километрах от эпицентра.
«Незамедлительно силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность. К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», — подчеркнули в МЧС Якутии.
Небесное тело двигалось с востока на запад. Эксперты полагают, что хоть астероид и должен был полностью сгореть в воздухе, некоторые его части всё же долетели до поверхности Земли.
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Ольга Енгалычева