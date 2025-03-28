«Потепление до +15»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

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В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление до +15 градусов, без дождей. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее информации, в целом по региону температура в субботу и воскресенье будет колебаться от +11 до +16 градусов.
«В субботу и воскресенье в столичном регионе дождя не будет. Из-за того, что гребень антициклона усилится, его фронты отойдут на север и северо-запад, поэтому погода в регионе заметно улучшится. Атмосферное давление лишь слегка превысит норму», — поделилась метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Однако столь приятная погода ожидается далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области обещают сильные температурные качели. Как сообщает «Сiбдепо», в ночь на субботу местами ударят морозы до -15 градусов, а днем потеплеет вплоть до +16.
«В воскресенье ночь будет теплее, чем до этого: от 0 до -5 градусов, местами от -8 до -13 градусов. По северу местами ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом», — пишет издание.Читайте также:
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