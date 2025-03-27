Синоптик назвал дату, когда менять зимнюю резину на летнюю

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Несмотря на аномальное тепло в марте, менять в автомобиле зимнюю резину на летнюю имеет смысл только ближе к 20 апреля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, в апреле средняя температура окажется выше среднеклиматической на 3-5 градусов, однако отрицательные значения в ночное время все еще ожидаются. Также при морозах может снова выпасть снег.
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«В апреле избежать возврата холода не удастся, потому что это еще весеннее время, контрасты температуры между югом и севером континента достаточно велики. <…> Активно «переобуваться», наверное, имеет смысл только со второй половины апреля, ближе к 20 числам», — поделился метеоролог.Читайте также:
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Данил Пономарев