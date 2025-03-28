Власти Таиланда назвали землетрясение крупномасштабным бедствием

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Землетрясению в Таиланде присвоен третий уровень из четырех, его можно классифицировать крупномасштабным бедствием, заявил глава МВД Анутхин Чанвиракун. Он является командующим по ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — приводит его слова департамент по смягчению последствий стихийных бедствий.В департаменте подчеркнули, что оценку ущерба проведут после того, как ситуация стабилизируется. Днем стало известно, что в Бангкоке ввели режим ЧП на фоне землетрясений. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават.
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Никита Кротов