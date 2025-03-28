Власти Таиланда назвали землетрясение крупномасштабным бедствием

Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. В документе приводится информация СМИ об обнаружении в продукции этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может привести к нарушению репродуктивной функции и к контактному дерматиту.