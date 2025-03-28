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Власти Таиланда назвали землетрясение крупномасштабным бедствием

Фото: istockphoto/allanswart

Фото: istockphoto/allanswart

Землетрясению в Таиланде присвоен третий уровень из четырех, его можно классифицировать крупномасштабным бедствием, заявил глава МВД Анутхин Чанвиракун. Он является командующим по ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — приводит его слова департамент по смягчению последствий стихийных бедствий.
В департаменте подчеркнули, что оценку ущерба проведут после того, как ситуация стабилизируется. Днем стало известно, что в Бангкоке ввели режим ЧП на фоне землетрясений. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават.

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Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния
Baza: Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния
28 марта 2025, 20:00

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Паша Техник находится в коме, его не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Музыканту диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. По данным Telegram-канала, на операцию требуется 10 млн рублей.

Близкие Техника собрали 5 млн рублей, остальную сумму пытаются найти через социальные сети. Рэпера подключили к аппарату ЭКМО.

Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде.

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#алкоголь
#нарколог
#социальные сети
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#госпитализация
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Игорь Шпицберг: Если начать заниматься с ребёнком-аутистом в полтора года, уже в пять он станет обычным
Специалист по РАС Игорь Шпицберг рассказал о реабилитации детей-аутистов
28 марта 2025, 19:20

Фото: Радио 1

Определяющее значение в реабилитации и социализации детей с расстройствами аутистического спектра имеет ранняя диагностика аутизма, которую можно проводить уже в возрасте полутора – двух лет.
Об этом в канун Дня распространения информации об аутизме, который отмечают 2 апреля, в эфире «Радио 1» сообщил руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член правления Международной ассоциации «Аутизм Европы» Игорь Шпицберг.
«Наш центр – одна из многих достойных российских организаций. Мы существуем с 1989 года, в этом году нам исполняется 35 лет. Изначально это была просто инициатива хороших людей и родителей, воспитывающих ребёнка с аутизмом, направленная на то, чтобы помочь сначала собственным детям, а потом и всем остальным жить полноценно, счастливо, как все остальные. Центр всегда совершенствовался. Он прошёл путь от общественной инициативы до одного из самых известных и эффективных центров в мире. Сегодня он насчитывает порядка 150 сотрудников и около 400 подопечных в возрасте от года до 60 лет с самыми разными формами аутизма и другими нарушениями в ментальной сфере», – отметил Шпицберг.

Фото: Радио 1

Являясь некоммерческой и негосударственной организацией, все эти годы центр ставил задачу создать систему, которая помогала бы каждому ребёнку и взрослому с аутизмом счастливо и полноценно жить.
«Меня особенно радует то, что в нашей стране последние 10-15 лет огромное внимание уделяется поддержке и помощи семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью. Мы создаём единую систему сопровождения, когда любой ребёнок с расстройством аутистического спектра может быть максимально рано выявлен, буквально подхвачен системой коррекционных развивающих занятий, будет иметь поддержку в дошкольных образовательных учреждениях, потом в школе. В подростковом возрасте это будут уже профориентационные мероприятия, в старшей школе – подготовка к будущей профессии», – пояснил собеседник «Радио 1».

Фото: iStock / ThitareeSarmkasat

По словам Игоря Шпицберга, сегодня расстройство аутистического спектра – один из самых серьёзных вызовов человечеству. Ещё задолго до пандемии коронавируса звучала фраза: «Аутизм – это чума XXI века».
«Согласно статистике, в 1990 году регистрировался один ребёнок-аутист из 1600 детей. Сейчас, по данным Всемирного организации здравоохранения, каждый сотый ребенок имеет аутизм, а по американским данным – каждый 36-й ребенок и каждый 54-й взрослый. Темпы распространения этого заболевания превышает все остальные. При этом наука до сих пор точно не может назвать причину аутизма. Есть разные теории. К сожалению, аутизм невозможно вылечить, но можно ребёнка с аутизмом выявить в максимально раннем возрасте», – заверил эксперт.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он напомнил, что существуют скрининговые методики, которые выявляют ребёнка, принадлежащего к группе риска по аутизму, с возраста 16 месяцев.
«С этого возраста ему начнут помогать в развитии логопеды, дефектологи, психологи, нейропсихологи, специалисты коррекционной сферы, одновременно создавая условия, чтобы он не жил в изоляции, мог общаться с обычными детьми в детсадах, потом в школах, в кружках, секциях, студиях. В этом случае до 60% таких детей могут уже в старшем возрасте социализироваться, работать и жить самостоятельно. Это международные данные. 40% останутся людьми, нуждающимися в поддержке на протяжении всей жизни», – подчеркнул Игорь Шпицберг.

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

В случае реабилитации ребёнка с аутизмом государство выигрывает, потому что перестаёт тратить деньги на поддержку такого человека, а сам он начинает работать, платить налоги и приносить пользу.
«Вместе с ним в строй возвращается его мама, то есть государство получает сразу двух человек. Есть данные Всемирной организации здравоохранения: если создавать системы сопровождения детей с аутизмом, расходы государства по поддержке таких детей сокращаются на две трети», – привёл статистику собеседник «Радио 1».

Фото: iStock /olesiabilkei

Очевидно, что ни одна организация не обладает всеми необходимыми знаниями и опытом и не в состоянии помочь всем детям. Задача – вывести поддержку на государственный уровень.
«Люди должны обращаться не в нашу организацию, а в систему, которая начнёт работать на уровне всей страны. В поликлинике педиатр скажет маме, которая ещё ничего не подозревает, что у ребёнка – некоторые признаки РАС, и предлагать пройти скрининг. Всего 20 вопросов – и будет видно, что у ребёнка есть риск аутизма. Он сразу будет направлен к коррекционным специалистам. Далее ребёнок будет посещать коррекционные занятия, развиваться, ему помогут адаптироваться в садике, его начнут брать в кружки, творческие и спортивные секции. Сейчас система создаётся так, чтобы на каждом этапе жизни он имел всю необходимую поддержку. Это будет закреплено в федеральном законодательстве, и такую помощь смогут получать все дети с подобными нарушениями в нашей стране», – отметил специалист.

Фото: iStock /Tirachard

Игорь Шпицберг привёл пример собственного старшего сына, у которого диагностировали расстройство аутистического спектра.
«До четырёх с половиной лет он не говорил, и многие специалисты утверждали, что не заговорит никогда и никогда не пойдёт в школу. Сейчас ему 37 лет. Он закончил университет и работает программистом. У него диагностируется синдром Аспергера, но этого и не скажешь. Он самостоятельно живёт и работает», – поделился эксперт.
Как утверждает эксперт, если начать заниматься с ребёнком-аутистом в полтора – два года, то уже в четыре – пять лет он будет почти обычным. И сейчас существует много организаций, которые могут вернуть в строй огромное число детей.

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#здравоохранение
#аутизм
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#инвалиды
#россия
#воз
#реабилитация
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Трихолог назвала неожиданную опасность красок для волос
Трихолог Сирмайс: краски для волос могут вызывать дерматит двух видов
28 марта 2025, 18:56

Фото: iStock/namaki

Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. В документе приводится информация СМИ об обнаружении в продукции этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который может привести к нарушению репродуктивной функции и к контактному дерматиту.
Кандидат медицинских наук, наук, врач первой категории врач дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталья Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что любая краска может вызывать аллергическую реакцию в зависимости от индивидуальной чувствительности.

«И может быть, например, раздражительный дерматит, а не аллергический. То есть это два разных вида дерматита. Аллергический вызывается конкретным аллергеном, а раздражительный — любым компонентом вызывает именно красноту», — прокомментировала эксперт.

Однако, по ее мнению, прямого влияние на репродуктивную систему краска не оказывает.

«Она может влиять, если ее пить. А вообще аммиачные краски наиболее часто вызывают какую-либо реакцию, но все очень индивидуально. Конечно, за 100 рублей краска и за 300 буду отличаться по качеству», — добавила трихолог-дерматолог.

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#врач
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#косметолог
#волосы
#болезнь
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Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники
28 марта 2025, 18:29

Фото: iStock/AMilkin

Хамовнический районный суд Москвы вернул Ларисе Долиной её квартиру, которую она продала, а деньги перечислила мошенникам. Теперь певица является единственным владельцем недвижимости, пишет Baza.
Так, суд удовлетворил исковые требования Долиной, которая оспорила сделку о продаже квартиры за 112 млн рублей. При этом право собственности Полины Лурье, которая купила эту квартиру, судом прекращено. Кроме того, ее встречные требования о выселении певицы суд не одобрил.

Долину признали психически неустойчивой в момент продажи элитной недвижимости.

Напомним, в августе прошлого года Долина стала жертвой мошенников, которые позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органов. Певица перечислила им почти 200 миллионов рублей, в том числе деньги за продажу квартиры. По версии следствия, часть этих средств пошла на финансирование армии Украины.

В настоящее время задержаны куратор связи и банковских операций Дмитрий Леонтьев, курьер Анжела Цырульникова и ещё один куратор Артур Каменецкий.

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Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан иноагентом в России
28 марта 2025, 17:56

Александр Шмурнов* (Фото: Instagram**/ashmurnov)

Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан в России иноагентом. Соответствующая информация размещена на сайте Минюста.
«Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов…» — сказано на сайте министерства.
Кроме того, согласно сообщению Минюста, комментатор занимался распространением недостоверной информации об армии России и сотрудничал с нежелательными организациями.

Ранее стало известно, кто из признанных иноагентом в России звезд заключил сделку с дьяволом. Подробностями с журналистами поделился победитель «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов.

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