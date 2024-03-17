Атаковавший воинскую часть в Приднестровье дрон летел со стороны Одессы

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Дрон-камикадзе, который атаковал воинскую часть в Приднестровье, прибыл из Одесской области Украины.
Эту информацию передает агентство Sputnik, ссылаясь на министерство государственной безопасности республики.
Согласно данным ведомства, беспилотный летательный аппарат приблизился с территории около «Клеверного моста», находящегося неподалеку от границы с Одесской областью Украины.
В результате атаки беспилотника на воинскую часть в Тирасполе произошел взрыв. Пострадавший вертолет Ми-8, стоявший на аэродроме, был уничтожен огнем.
Представители министерства государственной безопасности Приднестровья подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранительные органы, и возбуждено уголовное дело.
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Согласно данным ведомства, беспилотный летательный аппарат приблизился с территории около «Клеверного моста», находящегося неподалеку от границы с Одесской областью Украины.
Представители министерства государственной безопасности Приднестровья подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранительные органы, и возбуждено уголовное дело.
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Артем Кузьмин