Дрон ВСУ атаковал село под Белгородом

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В селе Безымено в Грайворонском городском округе под Белгородом украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 9 марта.
Гладков отметил, что инцидент не привел к пострадавшим, однако в результате взрыва в доме разбились окна, и повреждена газопроводная линия. Оперативные службы находятся на месте происшествия и проводят работы, отметил губернатор.
Министерство обороны России ранее объявило об уничтожении 47 украинских беспилотников в различных областях, включая Белгородскую, Курскую, Волгоградскую и Ростовскую, где сбили 41 дрон.
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Гладков отметил, что инцидент не привел к пострадавшим, однако в результате взрыва в доме разбились окна, и повреждена газопроводная линия. Оперативные службы находятся на месте происшествия и проводят работы, отметил губернатор.
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Артем Кузьмин