Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья

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В приграничном районе Курской области доброволец народной дружины сбил вражеский беспилотник при помощи охотничьего ружья, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Он подчеркнул, что этот боец заслуживает награды за свой подвиг.
«Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области сбил вражеский дрон при помощи охотничьего ружья. Я считаю, что это заслуживает награды», — отметил Старовойт.В декабре 2022 года в Курской области была организована добровольная народная дружина на базе центра «Патриот». Первоначально в нее вступило более 300 человек, но планируется увеличить численность дружинников до 6 тысяч.
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