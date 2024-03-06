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СБУ представила новый морской дрон «Авдеевка» с тонной взрывчатки

06 марта 2024, 17:32
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Служба безопасности Украины продемонстрировала в эфире национального телемарафона новый морской дрон, сообщает издание «МК».
Морской дрон сможет доставлять тонны взрывчатого вещества на расстояние более тысячи километров, при этом его скорость будет около 90 км/ч. Кроме того, разработку можно будет использовать несколько раз.

О том, когда новшество будет поставлено ВСУ для выполнения боевых задач, СБУ не раскрыла. Также не сообщается какое еще вооружение можно установить на морском дроне кроме взрывчатого вещества.


Прежде полковник СБУ рассказал о подготовке России к мощному наступлению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Стало известно о состоянии Зеленского после обстрела его кортежа в Одессе
Prototema: Зеленский не пострадал после взрыва в Одессе
06 марта 2024, 17:59

Президент Украины Владимир Зеленский остался невредимым после взрыва в Одессе, сообщила 6 марта греческая газета Prototema.
Встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прошла в обычном режиме.

Ранее издание утверждало, что кортеж Зеленского был атакован, когда находился неподалеку от греческой делегации.

Однако госминистр Ставрос Папаставру, присутствовавший в греческой миссии, подтвердил, что никто из их делегации не пострадал.

Позднее, по информации издания, стало известно, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла обычно. Однако пресс-конференцию двух лидеров решили не транслировать в прямом эфире из соображений безопасности.

Также по данным газеты, Мицотакис подчеркнул перед Зеленским, что Греция будет продолжать поддерживать Украину в рамках своих возможностей так, чтобы это не сказалось на ее собственной оборонной мощи.

Важно отметить, что на данный момент официальных заявлений от Киева о нападении на кортеж Зеленского не поступало.

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#греция
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#всу
#зеленский
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Суд вынес приговор бойцу ВСУ за попытку убить военнопленного ДНР
Суд приговорил бойца ВСУ к 20 годам за покушение на убийство военнопленного ДНР
06 марта 2024, 17:45

Фото: istock / artisteer

Боец Вооруженных сил Украины Дмитрий Евган был приговорен Южным окружным военным судом к 20 годам лишения свободы за попытку убийства военнопленного из Вооруженных сил ДНР. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда.
«По версии следствия, в сентябре 2017 года подсудимый добровольно поступил на военную службу в Вооруженные силы Украины. 7 апреля 2022 года Евган, находясь в убежище, пытался убить содержавшегося там в помещении для военнопленных военнослужащего из Вооруженных сил ДНР, нанеся ему несколько ударов штык-ножом. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима, отбыв первые 5 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.
Суд также отметил, что раненый был впоследствии освобожден военнослужащими ДНР, которые оказали ему медицинскую помощь. Приговор еще не вступил в законную силу.

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#расстрел
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Выставку «Россия» в Москве посетили 8 миллионов человек
Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на футбол в подарок
06 марта 2024, 17:25

Фото: iStock/Steevy84

Восьмимиллионный посетитель выставки «Россия» получил билеты на матч сборной РФ по футболу. Об этом сообщает генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.​
Выставка «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года и за время работы смогла затмить прочие всемирные выставки. Популярность мероприятия стала основанием для того, чтобы президент РФ Владимир Путин принял решение продлить время его проведения до 8 июля 2024 года.

Восьмимиллионным гостем на мероприятии стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер, который приехал из Тюмени вместе с родителями. Мальчику и его семье подарили сертификат на посещение товарищеского матча «Россия — Сербия», который пройдет 21 марта на стадионе «Динамо». Как уточнили организаторы, сертификат даёт право на просмотр матча из VIP-ложи на четырех человек. Проезд и проживание в российской столице в течение трех дней также будут оплачены.

Вадим Лейзер играет в футбол с четырех лет, потому подарок оказался очень актуальным. Его предоставили АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Российский футбольный союз.

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#россия
#россияне
#футбол
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Признанный иноагентом Гарри Каспаров** внесён в список террористов и экстремистов
06 марта 2024, 17:14

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова**. В реестр иноагентов он был внесён министерством юстиции ещё в 2022 году.
Россию советский и российский шахматист покинул в далёком уже 2013 году. Известно, что он участвовал в оппозиционном движении. Генеральная прокуратура РФ признала несколько основанных им организаций нежелательными на территории страны. Согласно российскому законодательству, после внесения в список террористов и экстремистов, банки должны приостановить обслуживание счетов Каспарова** и заморозить его средства.

Гарри Каспаров** — советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР. В 2005 году он объявил о завершении занятий шахматами ради политической карьеры. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. В следующем году Каспаров** покинул Россию, а ещё через год получил гражданство Хорватии.

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* Признан иноагентом в РФ

** Признан иноагентом в РФ; внесён в список террористов и экстремистов
#прокуратура
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#рф
#гражданство
#банки
#ссср
#шахматы
#оппозиция
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В Подмосковье с начала года починили более 4 тысяч лифтов
06 марта 2024, 17:03

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 4 тысяч неисправностей в работе лифтов в многоквартирных домах устранили сотрудники управляющих компаний Московской области с начала года, работы были проведены под контролем инспекторов Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
«В регионе с начала 2024 года отработали 4411 задач по устранению неисправностей лифтового оборудования. Наибольшее количество обращений закрыто в городском округе Люберцы», — отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что самый эффективный способ решить проблему в сфере содержания многоквартирных домов — отправить заявку через портал Единой диспетчерской службы Московской области. Такую заявку управляющая компания обязана принять в течение 24 часов и выполнить в сроки, установленные регламентом. Работу принимает сам заявитель.

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#густ мо
#люберцы
#жкх
#мкд
#лифты
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Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что россияне — великая нация
06 марта 2024, 16:56

Фото: iStock/macky_ch

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где высказалась о своей любви к России и россиянам, сообщает ТАСС.
Мути рассказала журналистам, что учит русский язык, но пока ее знания находятся на низком уровне. Она поделилась, что мечтает написать книгу о своей жизни в России и Италии, а также хочет организовать в нашей стране собственный проект. Актриса отметила, что россияне и итальянцы очень похожи своей любовью к культурным ценностям. Мути назвала россиян великой нацией.

На вопросы журналистов о предпочтениях в русской кухне, Орнелла ответила, что очень любит пельмени и находит их сытным, но, при этом, легким в приготовлении блюдом.

Напомним, что в начале марта 2024 года дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли стала моделью на модном показе в центральном выставочном зале ЦВЗ "Манеж" в ходе Московской недели моды.

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#россияне
#национальность
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В Подмосковье приступили к работе участковые избирательные комиссии
06 марта 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Участковые избирательные комиссии приступили к работе в Московской области, об их графике сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В период с 6 по 14 марта все УИК Подмосковья будут работать по будним дням с 16:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням — с 10 утра до 14:00. А с 15 по 17 марта – во время голосования — участковые комиссии будут работать по 12 часов в день: с восьми утра до восьми вечера», — говорится в сообщении.
В участковой избирательной комиссии с 6 по 11 марта можно подать заявление о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Кроме того, с 7 марта до 14:00 17 марта там можно будет подать заявление о голосовании вне помещения для голосования.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей они впервые будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#подмосковье
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Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer
МО РФ впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer французского производства
06 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/vadimrysev

Министерство обороны РФ заявило в ежедневной сводке о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиабомбе Hammer французского производства. Отмечается, что это первый подобный случай в рамках СВО.
«С помощью средств противовоздушной обороны за последние сутки было сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer французского производства», — сообщает ведомство.
Кроме того, по данным Минобороны, силы противовоздушной обороны сумели сбить 135 украинских дронов.

Управляемая авиабомба AASM Hammer была разработана французским предприятием Safran Electronics & Defense. Ее вес составляет 250 килограммов, а дальность поражения превышает 70 километров. Согласно открытым источникам, авиабомба Hammer в настоящее время находится на вооружении Франции, Египта, Индии, Марокко, Катара и Украины.

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В Красногорском филиале РАНХиГС открыли спортивную фан-зону
06 марта 2024, 16:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В филиале РАНХиГС в Красногорске появилась спортивная фан-зона. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Для студентов филиала РАНХигС в Красногорске эта встреча как порция вдохновения и мотивации: в стенах образовательного учреждения по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина уделяют большое внимание развитию физкультуры и спорта, ученики регулярно становятся победителями и призерами различных соревнований. Команда «РАНХиГС – Красногорск» выиграла «Первый Кубок по хоккею Одинцовской и Красногорской епархии», женская волейбольная сборная – Кубок МГУ, футбольная команда филиала академии – бронзовый призер ВТБ Кубок Универов» — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что на торжественной церемонии открытия присутствовала российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, которая пообщалась со студентами ВУЗа и рассказала о своем спортивном пути.

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