СБУ представила новый морской дрон «Авдеевка» с тонной взрывчатки

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Служба безопасности Украины продемонстрировала в эфире национального телемарафона новый морской дрон, сообщает издание «МК».
Морской дрон сможет доставлять тонны взрывчатого вещества на расстояние более тысячи километров, при этом его скорость будет около 90 км/ч. Кроме того, разработку можно будет использовать несколько раз.
О том, когда новшество будет поставлено ВСУ для выполнения боевых задач, СБУ не раскрыла. Также не сообщается какое еще вооружение можно установить на морском дроне кроме взрывчатого вещества.
Прежде полковник СБУ рассказал о подготовке России к мощному наступлению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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О том, когда новшество будет поставлено ВСУ для выполнения боевых задач, СБУ не раскрыла. Также не сообщается какое еще вооружение можно установить на морском дроне кроме взрывчатого вещества.
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Анастасия Хохлова